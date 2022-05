Toyota pakt overwinning in 6 uur van Spa-Francorchamps, WRT eindigt als derde

De 6 uur van Spa-Francorchamps, de tweede manche van het WK uithouding (FIA WEC), werd zaterdag verstoord door drie rode vlaggen. De eerste kwam er nadat de Slovaak Miroslav Konopka (Oreca 07-Gibson ARC Bratislava) van de piste ging, vervolgens werd de race ook nog twee keer stopgezet door de overvloedige regenval. In totaal lag de wedstrijd een uur en zeven minuten stil.

In het slot was de Toyota GR010 Hybrid van de Brit Mike Conway, de Japanner Kamui Kobayashi en de Argentijn José Maria Lopez de snelste, 27 seconden voor de Alpine A480 van de Fransen Nicolas Lapierre en Matthieu Vaxivière en de Braziliaan André Negrão. Conway, Kobayashi en Lopez profiteerden ook van de opgave van de andere Toyota GR010 Hybrid in koers door technische problemen.

Halverwege lag de Oreca 07-Gibson van het Belgische WRT-team, met als bestuurders de Indiër Sean Gelael, de Nederlander Robin Frijns en de Duitser René Rast, nog op kop, maar hun LMP2 kon zoals verwacht de Hypercars niet volgen op een steeds droger wordende piste. Ze wonnen wel de LMP2-categorie en eindigden als derde in de algemene eindstand.

In de GTE-Pro-categorie was de zege voor de Ferrari 488 GTE van de Brit James Calado en de Italiaan Alessandro Pier Guidi, voor de Porsche 911 RSR van de Deen Michael Christensen en de Fransman Kévin Estre.

De GTE-Am-categorie werd een prooi voor de Porsche 911 RSR van de Duitser Christian Reid en de Britten Harry Tincknell en Sebastian Priaulx. Jan Heylen, de enige Belg aan het vertrek, werd negende in de GTE-Am.

De derde manche van het FIA WEC-kampioenschap is de 24 Uur van Le Mans, op 11 en 12 juni.

