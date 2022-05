24 uur later en we mogen alweer in dezelfde lade met superlatieven graaien om naar Mathieu van der Poel te zwieren. De roze trui behouden tot in Italië was waar hij op hoopte, hij deed het bijna met een overwinning in de tijdrit van 9,1 km met aankomst op een heuveltje. “Nu gaat de focus weer naar ritoverwinningen.” Hij is dus nog lang niet klaar met deze Giro.