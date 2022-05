Maatje van Mathieu Van der Poel deelt gênante jeugdfoto: “Hij is geboren om roze te dragen”

Mathieu van der Poel is zelf een grappenmaker en zijn succes in de Giro inspireerde vrienden en collega’s om hem te jennen. Ex-veldrijder en jeugdvriend van Van der Poel, Yorben Van Tichelt, deelde een foto uit de oude doos waarop Van der Poel tijdens een verkleedpartij een pruik en roze kleedje draagt. “Geniet van de roze trui, je bent geboren om hem te dragen”, schreef Van Tichelt erbij. De Italiaan Matteo Trentin van Team UAE deelde dan weer een oud filmpje van de Nederlander waarin hij pasta met ketchup eet, heiligschennis in Italië. “Hoe je goede naam in één filmpje kan verpesten”, tweette hij.