De luchtballon die niét in brand stond: “Met loeiende sirenes kwamen de ambulances aangereden”

Peter moest een noodlanding maken met tien mensen in zijn mand. Maar omstaanders dachten dat de luchtballon in brand stond

“Een brandende luchtballon is gecrasht in Brasschaat. Er zaten zeker tien mensen in.” Die oproep liep binnen bij de noodcentrale. Alle alarmen gingen af. Alle beschikbare mugteams reden uit. De Civiele Bescherming ook. Ballonvaarder Peter De Bock keek vreemd op toen hij die stoet met loeiende sirenes zag arriveren aan zijn ballon. “Want zoveel was er nu ook weer niet aan de hand.”