Matz Sels houdt met nieuwe clean sheet Europees voetbal in het vizier

Matz Sels blijft met Straatsburg uitzicht houden op Europees voetbal. De goalie hield op de 36ste speeldag in de Ligue 1 zijn netten ongeschonden in Brest (0-1).

Kevin Gameiro ontpopte zich op zijn beurt tot matchwinnaar met een treffer in de 72ste minuut. De thuisploeg zag enkele minuten later de gelijkmaker door de neus geboord worden na voorafgaand buitenspel.

Dankzij de belangrijke driepunter bezet Straatsburg momenteel de vijfde plek in het klassement van de Franse eerste klasse met 60 punten. Nice, dat later op zaterdag de Franse bekerfinale speelt tegen Nantes, staat met hetzelfde puntentotaal en een partij minder op de teller een positie lager gerangschikt. De top 5 gaat Europa in volgend seizoen. (belga)