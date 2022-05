Mauri Vansevenant, 20ste in algemeen klassement, goed gestart in de Giro: “Maar ik vrees de tweede en derde week”

Mauri Vansevenant was de beste Belg in de tijdrit met een 27ste plaats op 32 seconden van etappewinnaar Simon Yates en staat in het algemeen klassement zelfs net in de top twintig, op 43 seconden van Mathieu van der Poel. De jonge klimmer van Quick Step-Alpha Vinyl is in goede doen, maar blijft uiterst voorzichtig. “De mannen die op hoogtestage geweest zijn, gaan nog groeien, terwijl ik al veel gekoerst heb.”

Mauri Vansevenant dankte zijn goede uitslag in de korte tijdrit vooral aan een sterke beklimming. “Ik moet sowieso altijd bergop het verschil maken, op de vlakke stukken mis ik de absolute power”, zei hij. “Maar als je hier te geweldig bent op het eerste stuk, dan kan je serieus stilvallen op het klimmetje, dat nog langer doorliep dan je zou verwachten.”

“Ik ben met een goede conditie naar de Giro gekomen. Ik heb al heel wat wedstrijden gereden, waardoor ik goed gerodeerd ben, maar ik ben wel bang voor de tweede en de derde week. De renners die zich hier specifiek op voorbereid hebben via hoogtestage zullen elke dag beter worden, terwijl bij mij de vermoeidheid van de voorbije koersen misschien zal doorwegen. Maar het is beter goed begonnen, dan slecht begonnen, dus we proberen op dat elan door te gaan.”

Na de oversteek naar Sicilië is er meteen een bergetappe met de aankomst op de Etna. Is dat dan iets voor de goed gerodeerde Vansevenant? “Ja, daar kijk ik naar uit. Maar deze Giro zal heel lastig zijn, zelfs mocht het daar niet lukken, gaan er nog veel ritten volgen. Ik heb het wel in mijn achterhoofd, maar ik ben heel voorzichtig. In de Vuelta dacht ik ook in de eerste lastige ritten iets te doen, maar dat viel tegen.”