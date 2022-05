Leuven Bears naar halve finale play-offs

Na Bergen, dat Antwerp Giants uitschakelde, heeft ook Leuven Bears zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs. De Leuvenaars wonnen in de Sportoase de belle van de kwartfinale van Charleroi. In de halve finale neemt Leuven Bears het tegen Kangoeroes Mechelen op. De tweede halve finale gaat tussen Bergen en Oostende. Dinsdag 10 mei gaan de halve finales (best of five) van de play-offs van start.

Leuven Bears sloot de eerste helft in deze belle af met 42-31 bonus nadat het via topschutter Kevaughn Allen en Nick McGlynn nog maar eens verschroeiend was gestart: 25-12 in het eerste schuifje. Na de rust knabbelde Charleroi via onder meer Yoeri Schoepen aan de voorsprong, maar een ontketend Bears zorgde in een wervelend slotkwart met een magistrale Joshua Heath (16 punten, 8 assists) en Solomon Young (17 punten, 8 rebounds) voor een schitterende eindnoot. Het team van coach Eddy Casteels opent dinsdag de halve finales in Kangoeroes Mechelen. Charleroi wordt opgepikt in de BNXT play-offs. In de tweede ronde openen de Spirous woensdag 11 mei in Hasselt en versus Limburg United. De return is op zondag 15 mei in de Dôme van Charleroi. Leuven Bears-Charleroi 90-77KWARTS: 25-12, 17-19, 22-27

LEUVEN BEARS: (31 op 58 shots, waarvan 7 op 19 driepunters, 21 op 24 vrijworpen en 24 fouten) HEATH 6-10, ALLEN 16-9, CEBASEK 6-6, VANDERHAEGEN 2-4, MCGLYNN 7-0 Willems 1-4, Young 2-15, T. Nunes 0 , K. Stilmant 2-0 CHARLEROI: (25 op 52 shots, waarvan 11 op 27 driepunters, 16 op 17 vrijworpen en 21 fouten) LIBERT 5-3, SCHOEPEN 6-11, KESTELOOT 7-5, LISBOA 2-9, KOK 2-6,Fogang 0-0, Lambrecht 2-2, Botuli 0-0, Samardzic 3-2, Makwa 2-2, Kuta 2-0, Noterman 0-6