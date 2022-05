BUNDESLIGA. Axel Witsel verzekert zich met Dortmund van tweede plaats, fans Keulen stormen veld op na Europese kwalificatie

Borussia Dortmund heeft zich zaterdag op de voorlaatste speeldag in de Bundesliga verzekerd van de tweede plaats. Degradant Greuther Fürth ging voor de bijl met 1-3. Wolfsburg won dan weer op het veld van Keulen, dat zich wel verzekerde van Europees voetbal.

Julian Brandt opende de score. Die stand bleef tot de 70ste minuut onaangeroerd, tot Jessic Ngankam de gelijkmaker tegen de touwen prikte. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten: opnieuw Brandt en Felix Passlack legden de wedstrijd in vijf minuten tijd in een beslissende plooi. Axel Witsel maakte de wedstrijd vol bij Dortmund, waar Thomas Meunier en Thorgan Hazard geblesseerd ontbraken.

Met nog een speelronde voor de boeg telt Dortmund 66 punten. De kloof met nummer drie Bayer Leverkusen is met vijf eenheden verschil onoverbrugbaar geworden.

Tegelijkertijd waren ook Keulen en Wolfsburg aan zet. Wolfsburg won me het kleinste verschil: 0-1. Yannick Gerhardt kroonde zich net voor het rustsignaal tot matchwinnaar. Aster Vranckx en Dodi Lukebakio vielen in bij de Wolven, Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw maakten geen deel uit van de selectie door blessures. Dankzij de zege rukt Wolfsburg op naar de twaalfde positie in de rangschikking met 41 punten.

Keulen verzekerde zich ondanks de thuisnederlaag wel van Europees voetbal. De fans stormden na het laatste fluitsignaal het veld op en droegen hun spelers op handen.