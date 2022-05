Coach Somers baalt na verloren bekerfinale: “Zuur en onverdiend”

Voetbal kan soms onrechtvaardig zijn, ervoer de Genkse U21-coach Hans Somers aan den lijve in de bekerfinale. “Deze nederlaag en vooral de manier waarop is zuur en onverdiend.”

Kampioen KRC Genk leek in minuut 90 op weg naar een eerste dubbel. Het had na rust Anderlecht van de mat geveegd maar daar slechts een te nipte voorsprong (1-2) aan overgehouden. Zo kon het in de allerlaatste minuut alsnog mislopen.

“Natuurlijk krult Stassin die bal fantastisch binnen”, zuchtte Somers. “Maar verdiend kon je het moeilijk noemen. Dat is natuurlijk voetbal, ook dit is weer een leermoment dat we moeten meenemen. Ik kan niemand iets verwijten, we hebben een sterke prestatie neergezet. Dat Anderlecht zijn veldbezetting omgooide naar een 4-4-2 om ons af te stoppen, zie ik als een compliment. Jammer genoeg waren ze efficiënter dan wij en scoorden ze bijna aan 100 procent.”

“Zo’n strafschoppenserie blijft een loterij. Ik had er een beter gevoel bij dan in Liverpool, zeker nadat Tobe de penalty van Stroeykens stopte. Maar ook wij misten en grepen zo naast een verdiende zege. Het is heel even zuur maar het doet niets af aan het topjaar dat we achter de rug hebben.”

Geusens: “We hadden het moeten afmaken”

De enkele honderden Genkse fans, die de trip naar het Lotto Park hadden gemaakt, zaten op dezelfde lijn als coach Somers. Met een luide “Kampioenen” kreeg de verliezende finalist een ovatie als uitsmijter.

“Zo jammer dat het geen feestje is geworden”, baalde doelpuntenmaker Jay-Dee Geusens. “Tot aan de 2-2 had Anderlecht na rust amper een halve kans gecreëerd. We waren heer en meester maar lieten na om de klus af te maken. De 1-3 had de boeken definitief dicht gedaan. Bovendien hadden we in de slotminuten misschien iets meer in blok moeten blijven. Die gelijkmaker kwam echter helemaal uit het niets. En elke strafschoppenreeks blijft een loterij. Jammer genoeg verloren we die voor de tweede keer dit seizoen. Dat is zuur, al moeten we na zo’n fantastisch seizoen in de eerste plaats fier zijn op wat we gepresteerd hebben.”