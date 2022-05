Simon Yates verrast zichzelf met sterke race tegen de klok: “Deze zege komt toch wat onverwacht”

Als zelfs Mathieu van der Poel zijn tanden op je tijd stuk bijt, dan weet je dat je goed bent. Simon Yates was in de 9-kilometer lange tijdrit in Boedapest outstanding en pakte enigszins verrassend de winst, nog maar zijn tweede tijdritzege ooit. “Ik probeerde gewoon zo snel mogelijk te gaan.”

LEES OOK. Fenomenale Mathieu van der Poel behoudt roze na tijdrit, Simon Yates pakt dagzege

“Ik ben enorm blij, want deze zege komt wat onverwacht”, stak Yates van wal. “Maar ik neem het zoals het komt. Ik probeerde vandaag zo snel mogelijk te gaan en uiteindelijk kwam Van der Poel nog erg dichtbij. Of ik geloofde dat ik kon winnen? Dat moet je altijd doen. Onze partners hebben het voorbij jaar veel werk gestopt in onze uitrusting en dat loont nu.”

“Dit is mijn mooiste tijdritzege ooit, mijn eerste in een grote ronde”, vervolgt Yates, die drie jaar geleden zijn eerste tijdrit won. “Het was vandaag een stevige inspanning van 12 minuten. We zullen vanavond dan ook genieten van deze zege.”

Yates, een van de favorieten voor deze Giro, deelt zo meteen een klein tikje uit aan andere kanshebbers als Richard Carapaz. “We hebben wel nog veel ritten voor de boeg”, nuanceert de Brit van Team Bike Exchange-Jayco echter meteen. “We moeten aan het grotere plaatje denken.”