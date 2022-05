Gianni Vermeersch wint koninginnenrit in Duinkerke, Philippe Gilbert nieuwe leider: “Ik had graag meer afstand genomen”

De vijfde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke (die zes dagen duurt) met aankomst in Cassel werd gewonnen door onze landgenoot Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). De 39-jarige Philippe Gilbert pakte twee dagen na zijn ritzege en een dag voor de slotetappe de roze leiderstrui. Hij telt in het algemeen klassement vier seconden voorsprong op Oliver Naesen en vijf op Jake Stewart.

Philippe Gilbert is op de vooravond van het slot van de Vierdaagse van Duinkerke dus de nieuwe leider. Al had de bijna veertigjarige kopman van Lotto-Soudal liever een grotere voorsprong verzameld op Oliver Naesen en Jake Stewart. “Ik viel als vierde vandaag bij de streep net na de bonificatieseconden”, aldus een eerder teleurgestelde Gilbert, die op minder dan twee kilometer van de streep in Cassel zijn kaarten op tafel legde. “Het wordt nog heel lastig”, aldus Gilbert tegen Nico Mattan, die hem namens de organisatie van de Vierdaagse van Duinkerke interviewde. “Ik weiger nu ook al te denken dat de eindzege van mij is. We hebben in de slotetappe ook nog tussenspurten waarin bonificatieseconden te verdienen zijn.”

Op 1,5 kilometer van de streep, op de laatste de laatste beklimming van de Kasselberg, lanceerde Philippe Gilbert zijn aanval. Gianni Vermeersch en Oliver Naesen reageerden zodat een Belgisch trio een gooi naar de dagzege mocht doen.

Oliver Naesen lanceerde de sprint te vroeg en werd geremonteerd door Gianni Vermeersch. Jake Stewart werd nog derde voor Gilbert.

Gianni Vermeersch was supertevreden met zijn zege. “Dit is mijn droomrit. Ik train veel in deze streek. Ik wist dat Gilbert in de finale zou aanvallen. Zijn demarrage was heel sterk. Maar toch kon ik nog op zijn wiel komen. In de sprint zelf probeerde Naesen me nog te verrassen, maar uiteindelijk maakte ik het af”, aldus de West-Vlaming.

De renners hadden in de koninginnenrit van 183,7 kilometer negen keer de Mont de Cassel moeten beklimmen. Na zowat 25 kilometer had zich een kopgroep gevormd met zes renners: Max Poole (DSM), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix), Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andrea Mifsud (Nice Métropole Côte d’Azur), Léo Danès (Team U Nantes Atlantique) en Alex Colman (Sport Vlaanderen – Baloise), die zijn bolletjestrui definitief veilig stelde.

Met zestig kilometer te gaan voegde zich een achtervolgend groepje van drie renners (Matthieu Ladagnous, Jake Stewart, Stéphane Rossetto en Michael Gogl) bij de koplopers, waar Colman en Danès afhaakten. Het peloton volgde op 1’23”, terwijl de maximale voorsprong van de koplopers zes minuten was geweest.

In de finale probeerden tal van renners weg te geraken, maar uiteindelijk zou de winnaar uit een peloton van een veertigtal renners komen. Daaruit rukte Gilbert zich los, waarna Vermeersch en Oliver Naesen één en twee werden.