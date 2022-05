Mathieu van der Poel: “Ik wil de roze trui meenemen naar Sicilië”

Mathieu van der Poel behield in de korte tijdrit met flink wat klimwerk zijn roze trui. Hij greep drie seconden naast zijn tweede opeenvolgende dagzege, maar toch overheerste tevredenheid. “Op voorhand had ik hier voor getekend”, aldus de Nederlander van Alpecin-Fenix.

Van der Poel moest na zijn inspanning opnieuw een tijdlang bekomen voor hij voor de camera van Eurosport kon verschijnen.

“Het verschil tussen winnen en verliezen was vandaag heel klein, maar ik denk dat ik een goede tijdrit heb gereden. Op voorhand had ik hiervoor getekend had, maar als je op slechts drie seconden finisht, vraag je je natuurlijk af: waar heb ik die laten liggen? Ik voelde me goed, ik wist dat ik nog iets moest overhouden voor de slotklim. Het was een harde tijdrit en er waren wel bochten, maar die waren niet zo technisch, maar eerder snel. Dan is het moeilijk om daar het verschil te maken.”

Van der Poel blijft dankzij de knappe prestatie op zijn roze wolk zitten. “De volgende etappe wordt in principe een sprint, dus ik hoop de roze trui mee naar Sicilië te nemen (waar de vierde etappe start, een bergrit met aankomst op de Etna, red.). Daarna zien we wel.”