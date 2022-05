Genkse U21 grijpen in extremis naast bekerwinst na tegengoal in slotminuut en strafschoppen

De Genkse beloften gingen in het Lotto Park op zoek naar hun vijfde bekerwinst op rij. Een makkie zou dat niet worden, bleek al snel uit de openingsfase. Was het de stress of is de citroen op het eind van een slopend seizoen bijna uitgeperst? De landskampioen kwam slechts heel moeilijk aan combineren toe. Alleen een scherpe vrijschop van Geusens in het zijnet kon thuisdoelman Vanhoutte even verontrusten.

© Dick Demey

Colassin opent de score

Overbuur Leysen werd zo als eerste aan het werk gezet door Aguyei. Genk kon pas in het tweede deel van de eerste helft de druk opvoeren, met dank aan een steeds actievere Kelvin John op rechts. Verder dan een knal van Geusens, die nipt over vloog, kwamen de bezoekers echter niet.

Tien minuten voor rust keek Genk tegen een onverwachte achterstand aan. Een snelle tegenprik zonderde op rechts Colassin af voor Leysen. De ervaren aanvaller, die al drie keer scoorde in de Jupiler League, rondde beheerst af met een stiftballetje: 1-0.

Van De Perre treft de deklat

Het leek alsof de bezoekers die prikkel nodig hadden om alle scrupules overboord te gooien. Racing schakelde plots een versnelling hoger en creëerde binnen de vijf minuten drie prima kansen om op gelijke hoogte te komen. Een Brussels been voorkwam dat Nemeth na een combinatie Didden-John van dichtbij kon scoren, Van De Perre kopte een voorzet van Rommens snoeihard tegen de deklat en doelman Vanhoutte ranselde een pegel van Geusens uit zijn doel.

© Dick Demey

Erop en erover

Vijftien minuten rust konden die aanvalsdrang niet kraken. Anderlecht geraakte steeds moeilijker uit de omknelling, de gelijkmaker kon niet uitblijven. Ex-Anderlechtspeler El Khannouss bediende op het juiste moment Nemeth, die naar binnen sneed en met zijn linker Colassin imiteerde. Ook Vanhoutte was volledig kansloos tegen een opwippertje.

Even leek de Genkse honger gestild door de oververdiende 1-1 maar de comeback-specialisten maakten ook in deze finale hun reputatie helemaal waar. De 1-2 was de kampioen op het lijf geschreven. Didden pakte uit met een knappe flankwissel tot bij Abid, de onvermoeibare Rommens trok twee thuisspelers op zich met een indrukwekkende overlap, Geusens kreeg daardoor extra ruimte en de Zutendaalnaar demonstreerde zijn zware rechter met een onhoudbare schuiver. Racing ging voor de tigste keer dit seizoen erop en erover.

© Dick Demey

Opdoffer in slotseconden

De dubbel leek op zak, een uitgeblust Anderlecht was niet meer in staat tot een slotoffensief. Toch kwam de thuisploeg in de negentigste minuut nog langszij. Invaller Stassin pakte vanuit het niets uit met de perfecte krul in de verste bovenhoek (2-2) en zorgde er zo voor dat een strafschoppenreeks de bekerwinnaar moest aanduiden.

De Genkse beloften hielden niet de beste herinneringen over aan zo’n penaltyserie, die hen in Liverpool de onverdiende uitschakeling in de Youth League had gekost. Ook in het Lotto Park liep het mis. Leysen stopte de strafschop van Stroeykens maar omdat eerste Cutillas-Carpe en daarna Didden niet voorbij thuiskeeper Vanhoutte geraakten, bleef de beker in Brussel.

ANDERLECHT: Vanhoutte – Michez (82’ Kamara), Sadiki, Masscho, Ferrara (29’ Lapage) – Lokesa, Engwanda, Stroeykens, De Wilde (64’ Takidine) – Agyei (82’ Kompaore), Colassin (64’ Stassin).

KRC GENK: Leysen – Beerten, Didden, Et-Taibi, Rommens – Van de Perre, Geusens – John, El Khannouss (80’ Swerts), Abid (88’ Godts) – Nemeth (84’ Cutillas-Carpe).

Doelpunten: 36’ Colassin 1-0, 52’ Nemeth 1-1, 72’ Geusens 1-2, 90’ Stassin 2-2.

Strafschoppenserie: Stassin 1-0, Geusens 1-1, Engwanda 2-1, Godts 2-2, Takidine 3-2, John 3-3, Stroeykens mist (redding Leysen), Cutillas-Carpe mist (redding Vanhoutte), Sadiki 4-3, Leysen 4-4, Lokesa 5-4, Didden mist (redding Vanhoutte)

Gele kaarten: 23’ Stroeykens, 32’ Beerten, 33’ Egwanda, 41’ Colassin, 81’ Swerts, (penalty’s) Leysen.

Scheidsrechter: Anthony Letellier.