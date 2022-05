Fenomenale Mathieu van der Poel behoudt roze na tijdrit, Simon Yates pakt dagzege

Van der Poel steeg boven zichzelf uit in de korte tijdrit. — © AFP

Mathieu van de Poel heeft in de tweede etappe van de Ronde van Italië zijn roze trui behouden met een fenomenale tijdrit van 9,2 kilometer in de straten van Boedapest. De dagzege ging naar Simon Yates, maar Van der Poel moest slechts drie seconden toegeven en was zowaar sneller dan landgenoot Tom Dumoulin.