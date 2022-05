Voor de eitjes, om het keukenafval te verwerken of gewoon omdat ze mooi zijn: zo kies je de kip die bij jouw huishouden past

Voor de eitjes, om het keukenafval te helpen verwerken of gewoon omdat ze mooi en leuk gezelschap zijn in de tuin. Afhankelijk van de reden waarom je kippen wilt houden, is het goed na te denken over welk ras je kiest. “Een gewone legkip levert je zo’n driehonderd eitjes per jaar, dat is best veel voor een klein gezin”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Sommige rassen zijn heel aanhankelijk en kunnen een goede kindervriend worden.” Enkele populaire rassen op een rijtje.