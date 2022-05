Jongetje (3) loopt weg uit kleuterschool: “Poort was niet eens op slot”

Monique (57) en Christian (63) kwamen terug van de dokter toen hun aandacht werd getrokken door een kleine jongen die alleen op straat liep in Geldenaken (Jodoigne) in Waals-Brabant. Ze zagen nergens in de buurt een volwassene lopen. Dus stopten ze en stapten op de kleine jongen af. Omdat ze niet wisten wie hij was en omstaanders hen ook niet konden helpen, raadde een buurvrouw hen aan om eens te informeren bij de plaatselijke kleuterschool, vlakbij.

Daar aangekomen konden ze, tot hun grote verbazing, gewoon naar binnen lopen. “De poort was niet eens op slot”, zegt Monique.

De peuter was daar inderdaad kunnen ontsnappen aan het toezicht van de kleuterjuf. Wellicht was hij maar een paar minuten eerder vertrokken.

De directie van de school bevestigt het incident. “Een ouder die zijn kind naar school bracht, heeft de poort bij het verlaten van de school niet goed dicht gedaan. Op die manier kon de kleuter naar buiten. We hebben maatregelen genomen zodat dit niet meer kan gebeuren en hebben ook de ouders verwittigd.”

Monique en Christian stapten met hun verhaal naar RTL omdat ze vonden dat de school nogal koeltjes reageerde op het incident. “We mogen er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren”, zeggen ze.