Youri Tielemans praat met Arsenal over transfer

Zit er een mooie transfer aan te komen voor Youri Tielemans? Onze redactie heeft uit goede bron vernomen dat de Rode Duivel, die vandaag zijn 25ste verjaardag viert, in gesprek is met de Engelse topclub Arsenal over een transfer. Het contract van de middenvelder bij Leicester City loopt volgend jaar af.

Daardoor werd al langer gespeculeerd over de toekomst van Tielemans, die na drie sterke seizoenen bij Leicester een stap hogerop kan zetten. Dat is iets wat The Gunners hem wel zouden kunnen bieden: Arsenal, dat met Albert Sambi-Lokonga al één ex-Anderlecht-speler in de rangen heeft, geldt met zijn palmares met dertien titels als één van de traditionele topclubs in de Premier League. Onder trainer Mikel Arteta staat de club momenteel na enkele mindere jaren op een vierde plek die recht geeft op Champions League-voetbal. Tielemans staat met Leicester pas elfde en grijpt zo goed als zeker naast Europees voetbal.