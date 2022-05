Op bloedworst en M&M’s: hoe Thomas De Gendt tien jaar geleden het eindpodium van de Giro haalde

Exact tien jaar geleden begon Thomas De Gendt (35) aan de Giro die zijn leven veranderde. De Oost-Vlaming gleed negentien ritten nagenoeg onopvallend mee om dan snoeihard toe te slaan op ‘zijn’ Stelvio en de dag nadien zowaar een podiumplek in het eindklassement vast te leggen in de afsluitende tijdrit. Voor het jubileum van die knalprestatie blikken we terug met de laatste Belg die het podium in een grote ronde haalde.