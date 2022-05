Bilzen in de ban van onze appelboomactie

Kenny en Frederique gaan met Lucas de boompjes bij het kippenhok planten — © JoGe

Aan het afhaalpunt van Zaal Concordia aan de Zoemerik in Bilzen was het zaterdagvoormiddag razend druk. De lezers die een appelboompje hadden gereserveerd via onze krant konden hun boompje daar komen ophalen. Onze medewerker Johnny Geurts deelde samen met de enthousiaste jobstudenten Benjamin, Marie en Noor in totaal bijna 1000 appelboompjes uit. Opvallend veel jonge gezinnen kwamen hun gereserveerde boompje ophalen.

Het enthousiaste team in Bilzen verdeelde bijna 1000 appelboompjes — © JoGe

”We hebben vorig jaar al een perenboom geplant en daar gaan we deze appelboompjes naast planten”, lachen Ben en Lies uit Bilzen. ”Onze zoontjes Wout (5) en Thomas (3) zijn gek op fruit. Dus dat komt goed uit.” Te voet, met de fiets en sommige zelfs met de cabrio. De fruitboompjes vonden hun weg naar een nieuwe thuis. Tussendoor was er ruimte voor wat gevatte opmerkingen. “Krijg ik het gat erbij of moet ik dat zelf nog graven? “ Voor velen wordt het moederdagweekend alvast een moment om een mooie plek te zoeken om het boompje een toekomst te geven. “Vanmiddag gaan we samen met ons zoontje Lucas (2) het boompje in de achtertuin bij de kippen planten”, vertellen papa Kenny en mama Frederique. ”Een geslaagde actie”, stelt Frederique. ”Dit moeten jullie zeker vaker doen.”

Marie en Noor gaven onze lezers met de glimlach meer uitleg over de plantinstructies — © Johnny geurts

Appelboompjes in Bilzen

Tegen het middaguur raakte de voorraad in Bilzen langzaam uitgeput. “Een dikke pluim voor Het Belang van Limburg voor deze schitterende actie. De overgebleven boompjes gaan we overnemen en via onze groendienst aanplanten op diverse plaatsen in Bilzen”, stelt schepen Peter Thijs (Trots op Bilzen). (JoGe)