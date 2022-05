Zoon van Joachim Coens neemt het op voor zijn vader op Twitter: “Zal niet beweren dat hij de beste politicus is, maar...”

“Er zijn gisteren veel woorden geschreven over mijn vader en de partij”, zegt Felix Coens op Twitter. “Een moeilijk moment, ook al zagen we het al eventjes aankomen en wist ik al in de ochtend dat het ging gebeuren. Toch kon ik mijn emoties niet inhouden toen ik ‘s avonds naar het journaal keek. Het is uiteindelijk wel je vader, de man naar wie je zo hard opkijkt en waarvan iedereen zo vaak zegt dat je erop lijkt, die je plots zo publiekelijk ziet afgemaakt worden.”

Perfect wil hij zijn vader niet noemen, zegt hij zelf. Maar dat Coens hard werkt, wil Felix Coens wél benadrukken. “Maar dat volstaat niet meer. We leven in een wereld waar de inhoud en de authentieke overtuiging ondergeschikt zijn aan de oppervlakkigheid van communicatief spektakel en korte termijn denken in functie van individueel gewin. Studiediensten maken plaats voor communicatiespecialisten en er worden miljoenen gepompt in multinationals die de boodschap op hun platformen moeten verspreiden. We laten de politiek liever over aan machtsstrategen en zingende konijnen, dan aan dossiervreters die handelen volgens principes.”

Lees hier de volledige tekst van Felix Coens: