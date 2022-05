Romelu Lukaku mag nog eens in de basis beginnen bij Chelsea

Romelu Lukaku heeft van coach Thomas Tuchel zaterdagmiddag nog eens een basisplek gekregen bij Chelsea in de competitiematch tegen Wolverhampton. De Rode Duivel ontbrak de laatste drie Premier League-matchen van The Blues in de basiself. Tegen West Ham en Manchester United mocht hij invallen, in de 1-0-nederlaag tegen Everton bleef hij een hele wedstrijd op de bank.