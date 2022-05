FIFA verwerpt beroep voor volgens Algerije “schandalige arbitrage” van WK-kwalificatiematch

De FIFA heeft het beroep van Algerije tegen de scheidsrechterlijke beslissing in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kameroen verworpen. Dat blijkt uit een brief van de Wereldvoetbalbond die zaterdag door de Algerijnse federatie openbaar werd gemaakt.

De Algerijnse voetbalbond tekende eind maart, een dag voor de loting voor het WK voetbal, beroep aan tegen de uitslag van de play-off tegen Kameroen. Algerije wilde dat de return zou worden overgespeeld vanwege de “schandalige arbitrage”.

Algerije had in Kameroen met 1-0 gewonnen, maar voor eigen publiek stond het na 90 minuten 0-1. In de laatste minuten van de verlenging trok de Belgische Algerijn Ahmed Touba (RKC) de stand gelijk, maar diep in de blessuretijd scoorde Karl Toko Ekambi voor Kameroen (1-2). Op basis van uitdoelpunten plaatste Kameroen zich zo voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

Volgens de Algerijnse bond maakte de scheidsrechter cruciale fouten in de return, onder meer bij de openingstreffer van Kameroen. “We gaan alle wettelijk toegestane middelen gebruiken om deze wedstrijd opnieuw te laten spelen”, klonk het toen. Maar de scheidsrechterscommissie van de FIFA heeft dit verzoek nu afgewezen “op grond van niet-ontvankelijkheid”, zo blijkt uit de brief die door de bond openbaar is gemaakt.