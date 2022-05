Dua Lipa heeft in een filmpje bewezen dat ze enkele woordjes Nederlands kan. De Britse zangeres is op dit moment in België voor haar Future nostalgia tour en verkende vrijdag alvast Antwerpen vooraleer ze het beste van zichzelf gaf in het Sportpaleis. Naast een wandeling op de Groenplaats, maakte ze ook een stop in restaurant Veranda om haar honger te stillen.