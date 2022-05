Bergen wipt Telenet Giants Antwerp, Henegouwers ontmoeten in halve finale play-offs Oostende

Bergen won in de Lotto Arena de belle van de kwartfinales van de play-offs versus Telenet Giants Antwerp en kwalificeerde zich dus met een 2-1 voor de halve finale. Emmanuel Nzekwesi leidde met een double-double (23 punten, 10 rebounds) Bergen mee naar de winst. De Henegouwers nemen het vanaf dinsdag tegen Oostende in de halve finale op. De kustploeg geniet in deze best of five van het thuisvoordeel. “

De start van Telenet Giants Antwerp was via een dartele Niels Van Den Eynde nochtans knap. Van Den Eynde scoorde 12 punten en leidde de Sinjoren naar een maximale 17-5 bonus.

De Giants vergaten echter door te duwen, waren te laks in defense en leden domme balverliezen. Meer had Bergen niet nodig om met een remonte uit te pakken. Via de Nederlandse center Emmanuel Nzekwesi vond Bergen de aansluiting: 23-19. Marcus Tyus dropte driepunters en bij 27-29 kwam Bergen voor de eerste keer op voorsprong. De Henegouwers domineerden het tweede schuifje en trokken de rust in met een 37-39 bonusje.

Bergen kwam tevens bijzonder scherp uit de kleedkamer. Muhamed Pasalic, Marcus Tyus en uiteraard Emmanuel Nzekwesi drukten met een 0-11 door naar 37-50. Het team van coach Vedran Bosnic speelde met passie, de Giants reageerden niet en waren vooral te nerveus.

Via topschutter Niels Van Den Eynde was er na 45-57 nog een schuchtere Antwerpse reactie: 50-59. De Sinjoren misten echter bezieling en vooral creativiteit in offense. Een uitgekookt Bergen drukte in het slotkwart na 59-69 dan ook door naar een verdiende overwinning en kwalificatie.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“We hebben gefaald”

Jean-Marc Mwema, die met een voetblessure sukkelde en slechts na een inspuiting speelkaar was, was hard in zijn analyse. “We hebben gefaald. We waren na een goede start vooral te statisch. Onze kracht is snel basketbal en dat kwam er vandaag niet uit. Ja, we worden nu opgepikt in de BNXT Play-offs. Dat is geen troostprijs vermits de winnaar nog een Europees ticket krijgt,” aldus nog kapitein Jean-Marc Mwema.

“Ik ben fier op mijn selectie. Zij toonden veel karakter en beperkten de Giants weer tot 64 punten,” zei coach Vedran Bosnic van Bergen.

Woensdag 11 mei werkt Telenet Giants Antwerp de eerste wedstrijd van de BNXT Play-offs in Brussels af. De return is in op zondag 15 mei in de Lotto Arena. De BNXT Play offs worden met een thuis- en terugwedstrijd formule betwist.

Telenet Giants Antwerp-Bergen 64-74

TELENET GIANTS ANTWERP: Smout 3, Tiby 3, Van Den Eynde 21, D’Espallier 0, N. De Ridder 6, Rogiers 8, Hands 4, Krutwig 4, Mwema 5, Donkor 10

BERGEN: Cage 1, Mintogo 0, Mortant 7,Nzekwesi 23, Pasalic 12, Penava 4, Tyus 18, Legrand , Henson 10

KWARTS: 23-19, 14-20, 13-22, 14-13