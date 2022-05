Het tiende seizoen van ‘De mol’ blonk uit in onverwachte wendingen, van saboteur Philippe die de handdoek gooide tot de exit van Anke door een blessure. Tegelijk is er die ongeziene stunt: de ontknoping vindt live plaats voor de ogen van duizenden fans. Is presentator Gilles De Coster niet stilaan dolgedraaid? “Na aflevering zes hebben we alles even stilgelegd.”