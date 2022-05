Ysaline Bonaventure grijpt naast finaleplaats op ITF-toernooi in Slovenië

Bonaventure verloor in de halve finales tegen de Spaanse Andrea Lazaro Garcia (WTA 212), het zesde reekshoofd, in twee sets: 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 16 minuten. Lazaro Garcia verraste vrijdag in de kwartfinales nog het Franse topreekshoofd Chloé Paquet (WTA 101).

De 27-jarige Bonaventure vormde het vijfde reekshoofd en was de enige Belgische op de tabel in Slovenië. Vrijdag moest ze in de kwartfinales aan de bak tegen de Servische Olga Danilovic (WTA 159), het derde reekshoofd. Danilovic gaf in de eerste set bij een 4-3 voorsprong voor de Luikse echter op.