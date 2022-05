Liegt Rusland over overleden bemanningsleden van Moskva? Tante van opvarende brengt nieuwe feiten aan het licht

De Moskva: een verhaal waarover al héél wat gezegd en geschreven is. Het gigantische schip werd op 14 april tot zinken gebracht door Oekraïense troepen, met dank aan informatie van de Verenigde Staten. Een pijnlijke klap voor het Kremlin, dat met één aanval meteen een symbool van macht en aanwezigheid rond Oekraïne zag verdwijnen.

Rusland communiceerde dan ook snel dat de bemanning niet getroffen was en gered kon worden via schepen die in de buurt lagen. Het ministerie van Defensie verspreidde beelden van matrozen in de haven van Sebastopol. Maar al snel werd die versie van de feiten in twijfel getrokken, want Kiev meldde dat amper 54 opvarenden de aanval hadden overleefd. De Russen toonden beelden van zo’n 240 bemanningsleden. In totaal zouden er zo’n 500 mensen aan boord geweest zijn.

De jongeman staat wél op beelden van het Russische ministerie van Defensie, maar liet al weken niets meer horen aan zijn familie. — © Radio Free Europe

Vandaag krijgt dat Russische verhaal nog een flinke knauw. Want een tante van één van de opvarenden zegt dat ze haar neef herkent op de beelden van defensie, maar dat de jongeman nooit is thuisgekomen en dat ze sinds het kapseizen van het schip niets meer van hem gehoord heeft. Op Radio Free Europe zegt ze dat Sergei Grudinin (21) herkent op de beelden. “Hij contacteerde zijn ouders voor het laatst op 10 april en meestal hoorden ze om de twee weken iets van hem.” Nog volgens de tante zou de moeder van Grudinin eerst gehoord hebben dat hij nog leefde, maar nadien een telefoontje gekregen hebben dat haar zoon vermist zou zijn.