Houthalen-Helchteren

Maar liefst 6.300 aanwezigen zijn er geteld zaterdag tijdens de Dag van de Mijnwerker in Houthalen. Dat leidde tot lange files op de E314 en de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Grote ster van de dag is prins Laurent. Die huldigde ook het nieuwe Mijnwerkersplein in.