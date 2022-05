“Iedereen klonk vooraf enthousiast over de manier van aanpak van het tweeluik tegen Charleroi. Zelf vind ik dat je altijd met je sterkste ploeg aan de aftrap moet komen. Want je kan toch niet zeggen dat het geen moneytime is? Dit is niet het moment om spelers beloften te doen naar volgende wedstrijden toe. Storck probeert zijn hele kleedkamer te vriend te houden, maar moet dat nu?”