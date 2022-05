Spectaculaire padelrally’s volgen elkaar op op World Padel Tour in Brussel

Van woensdag tot zondag zijn de beste padelspelers ter wereld aan de slag in de Gare Maritime in Brussel en dat zullen we geweten hebben. De spectaculaire rally’s volgden elkaar de voorbije dagen op. Al was de mooiste tot dusver misschien wel woensdag al te zien, toen de Spanjaard Iván Ramírez de bal twee keer op rij van buiten de kooi ging halen. Vrijdag stal ’s werelds nummer één Ale Galan dan weer de show onder het oog van enkele Anderlecht-spelers.