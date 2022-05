Lewis Hamilton noemt sneer van Red Bull-topman “respectloos”: “Ik luister niet naar zulke domme opmerkingen”

Lewis Hamilton haalt naar zeggen kracht en energie uit een laatdunkende opmerking van Helmut Marko, de topman van het Formule 1-team van Red Bull. De zevenvoudig wereldkampioen vindt dat Marko twee weken geleden “respectloos” over hem praatte na de Grote Prijs van Emilia-Romagna, waarin de Britse coureur op een ronde werd gezet door winnaar Max Verstappen.

Marko zei na het sterke optreden op Imola van de Nederlandse kopman van Red Bull dat Hamilton misschien beter vorig jaar had kunnen stoppen. De 37-jarige Brit domineerde met Mercedes jarenlang de Formule 1, maar moest vorig seizoen in de slotrace na een zinderend duel de wereldtitel aan Verstappen laten. Mercedes is dit seizoen vooralsnog niet snel genoeg om te kunnen meedoen voor de overwinningen.

“Eerlijk gezegd luister ik niet naar zulke domme opmerkingen”, zei Hamilton in Miami over de sneer van Marko. “Ze dienen voor mij als brandstof om sterker terug te komen. Ik heb nogal wat respectloze opmerkingen voorbij zien komen de afgelopen tijd, maar dat viel wel te verwachten. De mensen houden van je als het goed gaat en ze vinden het heerlijk om tegen je aan te schoppen als het slecht gaat.”

“Het hoort bij het leven”, aldus de Mercedes-coureur. “Ik ben wie ik ben en ik weet wat ik doe. Ik hou van wat ik doe. De start van het seizoen verloopt niet zoals we wilden, maar we zijn vechters. Ik heb al veel moeilijkere tijden gehad en kwam altijd terug.”