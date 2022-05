Appelboomactie Het Belang van Limburg groot succes: “Ooit komt er een hangmat tussen”

Het Belang van Limburg trakteerde zaterdag op appelboompjes, en dat heeft onze provincie geweten. In alle 41 gemeenten verliep de bedeling vlot. “Wie geen boompje besteld had, kan op goed geluk tegen half 1 nog naar het afhaalpunt in zijn of haar gemeente gaan.”

26.700 appelbomen. Dat gigantische aantal deelt Het Belang van Limburg zaterdag uit. Een huzarenstukje, want in alle Limburgse gemeenten - op Herstappe na - was er een afhaalpunt voorzien. “Het kan soms druk zijn, maar alles loopt vlot”, zegt Piet Vandebroek van Het Belang van Limburg.

Onder meer in Hasselt, aan het magazijn van Mediahuis, ging het ene na het andere boompje van de hand. Piet Pauwels en Thalia Willems uit Stevoort kwamen er twee afhalen. De bestemming? Hun tuin. “De bedoeling is dat we er op termijn, wanneer de boompjes stevig genoeg zijn, een hangmat tussen hangen”, zegt Paul. “Van de appels willen we met een centrifuge appelsap bereiden.”

Piet Pauwels en Thalia Willems dromen al van een hangmat. — © Sven Dillen

Ook Stevoortenaar Pieter Coenen vertrok tevreden aan het magazijn. Op de ene arm z’n zoontje Wout, in de vrije hand een appelboom. “We hebben een grote wei van 30 are”, vertelt Pieter. “Daar staan al een tien à vijftien fruitbomen, deze komt daarbij.”

Opvallend: heel wat Limburgers kwamen hun boompje, nochtans bijna twee meter hoog, met de fiets afhalen. In Sint-Truiden kwam zelfs iemand met de Vespa. Hasselaar Yves Justin koos dan weer voor een elektrische step. “Ik moet nog naar de andere kant van Hasselt, maar dat zal wel lukken. Al zal ik mijn snelheid wel aanpassen. We hebben een klein stadstuintje van 4,5 are, waar nu al twee fruitbomen staan. Maar een appelboom ontbrak nog.”

Yves Justin kwam z’n boompje met de step afhalen. — © SD

En in Sint-Truiden kwam zelfs iemand met de Vespa. — © JC

Ook in Genk - met C-Mine als afhaalpunt - was het enthousiasme groot. Wellicht ook omdat huidig hoofdredacteur Indra Dewitte en recent gepensioneerd hoofdredacteur Ivo Vandekerckhove - beide van Genk - zich mee ontfermden over de verdeling. Met korte warme gesprekjes, al dan niet over het boompje en wat er mee te doen, waren er vooral gezellige contacten. En zoals ze in Genk gewoon zijn werd er ook nog eens goed gelachen. Nadat Ivo Vandekerckhove meegaf dat je het boompje best 24 uren in het water zet alvorens te planten, vroeg één van de lezers of hij er straks al appels van kon plukken.

Het afhaalpunt in Genk, aan C-Mine. — © CN

Of alle 26.700 appelbomen ook effectief afgehaald worden, zal vanmiddag rond 12u30 blijken. Dan sluiten de afhaalpunten. Maar wat met de eventuele overschot? “In elke gemeente wordt er apart beslist wat ermee gebeurt”, zegt Vandebroek. “Maar het is uiteraard de bedoeling om geen enkel boompje verloren te laten gaan. Er zijn al wat leuke initiatieven. In Kortessem bijvoorbeeld wil men de overgebleven boompjes planten aan een sociale tewerkstellingsplaats, om op termijn appelsap te maken. Wie geen boompje besteld had en er toch nog één wil, kan zich rond 12u30 altijd melden aan het afhaalpunt in zijn of haar gemeente. Mogelijk zijn er boompjes over. Maar we kunnen uiteraard niets beloven.” De locatie van het afhaalpunt vindt u hier.