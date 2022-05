Fietsporno: de Pink Panther van roze Mathieu van der Poel voor tijdrit in Giro

Mathieu van der Poel heeft zichzelf de roze trui bezorgd met de ritzege in de openingsetappe van de Giro. En tegenwoordig zorgen alle ploegen ervoor om het materiaal na zo’n prestatie meteen een nieuwe look te geven. Alpecin-Fenix stelde dan ook fier de “Pink Panther” van Van der Poel voor waarop hij vandaag zijn roze leiderstrui zal verdedigen in de tijdrit. Fietsporno voor de materiaalfreaks!

LIVE.Volg vanaf 14u hier LIVE de tijdrit in de Giro d’Italia!

“Het is ongelofelijk om na de gele trui ook het roze te dragen”, aldus een fiere Van der Poel. “We zullen zien wat de tijdrit brengt. Net zoals in de Tour zal het lastig worden om die trui te verdedigen, maar Ik ga het zeker proberen.”

In de stand heeft Van der Poel vier seconden voorsprong op Biniam Girmay, zes op Pello Bilbao en tien op het vijftal Cort Nielsen, Kelderman, Carapaz, Mollema en Ulissi. Tom Dumoulin moet in de korte tijdrit al veertien seconden goedmaken op zijn maatje. Dus zelfs als tijdritspecialist Dumoulin de race tegen de klok wint, is het nog lang niet zeker of hij ook het roze overneemt...

Bekijk hier de Rosa Speedmax CFR TT waarop MVDP zijn roze droom zal verdedigen:

