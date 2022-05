Bom barst in ‘Thuis’: is dit het einde van het meest iconische koppel?

Frank (Pol Goossen) en Simonne (Marleen Merckx): Baby en Baby. Geen koppel zo iconisch in de Vlaamse fictie als deze twee personages in Thuis. Maar er is een kaper op de kust. Vrij letterlijk zelfs, in de vorm van schipper Dirk (Ron Cornet).

Sinds Simonne op cruise ging met Tania en daar een vakantieliefde met hem beleefde, danst ze op een slappe koord. Meermaals gingen ze samen op romantische date. Maar toen stierf Tania, terwijl Simonne net haar als smoes had gebruikt. Het heeft haar schuldgevoel alleen maar verder aangewakkerd.

Vrijdag kon ze zich niet langer bedwingen en koos ze voor de grote biecht aan Frank. Die zag dat helemaal niet aankomen en vertrok razend uit huis. Zal hij zijn Simonne kunnen vergeven? Of is dit nu echt het einde van het oerkoppel van Thuis?

Het is niet voor het eerst dat er een flinke bom onder het huwelijk komt te liggen. Het koppel ging al vijf keer uit elkaar. En ook Frank heeft al eens een scheve schaats gereden met onder meer Leontien Vercammen en Véronique. En ook Simonne is niet helemaal onschuldig. Zo dook ze onder meer in de koffer met haar ex-man Herman en met Vercammen senior (de vader van Leontien).