Ritchie De Laet openhartig over de chronische darmontsteking die zijn leven overhoop gooit: “Deze ziekte heeft me op het randje van een depressie gebracht”

“Nu heb je een verhaal, hé.” Ritchie De Laet (33) zegt het met een brede glimlach, als het gesprek afgelopen is. Blij dat hij eens in alle openheid zijn hart kon luchten én dat zijn hardnekkige darmproblemen eindelijk onder controle lijken. Een chronische darmontsteking die hem de afgelopen maanden mentaal en fysiek bijna over het randje duwde. “Ik was echt op, totaal leeg, durfde niks meer en ging kapot van de stress. Ik dacht dat mijn carrière voorgoed voorbij was.” Een monoloog, van een rood-witte krijger die vandaag – en hopelijk definitief – terug van weggeweest is.