Met Ismael Bako speelt er nog een Belg een Champions League-finale: “We gaan ervoor en willen geschiedenis schrijven”

Op de Final Four in Bilbao heeft Belgian Lion Ismael Bako zich met het Spaanse Manresa geplaatst voor de finale van de Champions League. Naast Thibaut Courtois en Divock Origi in het voetbal speelt er dus nog een Belg een Champions League-finale.

In de halve finale tekende Ismael Bako voor 10 punten en 3 rebounds. Manresa won met 63-55 (rust 35-35) van het Duitse Ludwisburg. In de finale neemt Ismael Bako met de Spaanse ploeg het zondag tegen het eveneens van Spanje afkomstige Tenerife op.

Tenerife won in de halve finale met 78-71 van het Israëlische Hapoel Holon. Ismael Bako bereikte in 2019 met Telenet Giants Antwerp de Final Four. Die werd in het Sportpaleis georganiseerd. Bako won met de Giants en voor 17.000 toeschouwers de bronzen medaille. Hij kan na Axel Hervelle, Jean-Marc Jaumin, Tomas Van Den Spiegel, Sam Van Rossom en Michael Krikemans de zesde Belg worden die een Europese beker in het basketbal wint.

“We gaan ervoor en willen historie met Manresa schrijven. Het is immers niet elke dag dat je in een Europese finale fonkelt,” aldus nog Ismael Bako.