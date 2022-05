Noord-Korea vuurt opnieuw ongeïdentificeerd projectiel af richting zee, zegt Zuid-Korea

Het is voorlopig onduidelijk hoe hoog het projectiel vloog. Het is ook niet bekend of het om een ballistische raket gaat. Resoluties van de Verenigde Naties verbieden Noord-Korea dergelijke raketten, die een kernkop kunnen dragen, te testen.

Noord-Korea heeft sinds het begin van het jaar meerdere raketten getest, waaronder ook een langeafstandsraket. Afgelopen woensdag testte Noord-Korea volgens Zuid-Korea en Japan nog een ballistische raket, die 780 kilometer de ruimte in vloog voor hij in de zee terechtkwam. Om welk type het precies ging, bleef in nevelen gehuld. Pyongyang is door zijn kernwapenprogramma aan zware internationale sancties onderworpen.