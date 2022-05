Philadelphia en Dallas verkleinen kloof in halve finales conferences NBA

Philadelphia en Dallas, die respectievelijk Miami (99-79) en Phoenix (103-94) versloegen, hebben vrijdag hun achterstand in de tweede ronde (halve finales conferences) in de play-offs van de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA verkleind tot 2-1.

Philadelphia moest twee keer zijn meerdere erkennen in Miami, maar kon weer rekenen op Joel Embiid voor de derde wedstrijd. De Kameroener, die in de eerste twee wedstrijden afwezig was door een gebroken oogkas, tekende bij zijn terugkeer voor een ‘double-double’ met 18 punten en 11 rebounds. Hij kreeg de steun van Danny Green en Tyrese Maxey, die elk 21 punten scoorden.

Voor de Heat waren Jimmy Butler (33 punten) en Tyler Herro (14 punten) de enige twee spelers die meer dan 10 punten scoorden. De vierde wedstrijd is gepland voor zondag, ook in Philadelphia.

In het westen sloeg Dallas ook terug na twee nederlagen in Phoenix. Onder aanvoering van het duo Luka Doncic (26 punten, 13 rebounds, 9 assists) en Jalen Brunson (28 punten) hadden de Mavericks de wedstrijd van begin tot eind onder controle om hun eerste overwinning in deze reeks te behalen.

De Suns kwamen niet helemaal uit de verf en Jae Crowder (19 punten) en Devin Booker (18 punten) konden het tij niet keren. De vierde wedstrijd is gepland voor zondag in Dallas.