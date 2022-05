Neemt Tom Dumoulin vandaag het roze over? Mathieu van der Poel wijst naar zijn vriend: “Nu is het aan hem”

Vooraf was in Nederland gehoopt dat Van der Poel meteen de roze trui zou kunnen pakken in de openingsrit en dat zijn landgenoot Dumoulin de leiderstrui dan zou kunnen overnemen in de tijdrit op dag twee. Deel één van die missie is alvast geslaagd...

