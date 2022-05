Ann Wauters en Emma Meesseman verliezen eerste match in WNBA

Ann Wauters heeft haar eerste wedstrijd als assistent-coach in de WNBA niet kunnen winnen. Samen met landgenote Emma Meesseman ging ze met Chicago Sky de boot in tegen de Los Angeles Sparks met 98-91.

Titelverdediger Chicago heeft deze zomer een sterk Belgisch tintje gekregen met de komst van Emma Meesseman, Julie Allemand (die nog in Frankrijk is en met Lyon in de play-offs speelt) en Ann Wauters als assistente.

Meesseman, die na de Russische inval in Oekraïne mocht vertrekken bij haar Russische club Jekaterinenburg, speelde vrijdag haar eerste wedstrijd in haar nieuwe kleuren. In 35 minuten was de Belgian Cat goed voor 12 punten, 8 rebounds en 5 assists.

Chicago speelt zijn tweede wedstrijd woensdag, als het New York ontvangt.