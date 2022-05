Chelsea is eindelijk verkocht: Amerikanen leggen hoogste bedrag ooit neer voor voetbalclub

Voetbalclub Chelsea is eindelijk verkocht. Dat heeft de regerende Champions League-winnaar afgelopen nacht bekendgemaakt. Een bod van 2,5 miljard pond (3 miljard euro) van een Amerikaans consortium onder onder leiding van Todd Boehly, die mede-eigenaar is van het baseballteam Los Angeles Dodgers, werd geaccepteerd. Dat is veruit het meeste dat ooit voor een voetbalclub betaald is. De Amerikanen gingen tevens akkoord nog twee miljard extra in de club te investeren.

Indien de club de nodige wettelijke goedkeuringen krijgt, zal het de verkoop naar eigen zeggen eind mei kunnen afronden. De Londense club dreigt haar licentie te verliezen als de overname niet in orde is voor 31 mei. Russisch eigenaar Roman Abramovich moest immers verplicht vertrekken als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Todd Boehly is een Amerikaanse miljardair die ook belangen heeft in de muziek van Bruce Springsteen, Cirque du Soleil, Le Pain Quotidien en de LA Dodgers. Bij de baseballclub zorgde hij voor een ommekeer door hen naar een eerste eindzege in de World Series in 22 jaar te leiden. Verder staat hij bekend als filantroop. Hij steekt zijn geld in onderzoeken naar prostaatkanker en een zoektocht naar een geneesmiddel voor epilepsie. Bij zijn alma mater, de Raymond A. Mason School of Business and William & Mary, investeert hij in de indrukwekkende sportaccommodatie én een jaarlijkse bijeenkomst voor vrouwen in de bedrijfswereld.

De verkoopprijs van drie miljard euro is veruit het meeste dat ooit voor een voetbalclub betaald werd. Voorheen lag dat bedrag op de 800 miljoen euro die de Amerikaanse familie Glazer in 2005 betaalde voor Manchester United.