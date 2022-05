George Russell plaatst Mercedes verrassend bovenaan in Miami, problemen voor Max Verstappen

Een Mercedes bovenaan tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Miami, weinigen zullen het voorspeld hebben maar George Russell deed het wel. De jonge Brit was een tiende sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. Problemen waren er voor Max Verstappen die zijn wagen achteraan vuur zag vatten.

Tijdens de eerste oefensessie raakte Max Verstappen met zijn Red Bull F1-bolide de muur, bij Red Bull besloten ze daarom uit voorzorg om zijn versnellingsbak te verwisselen. Daardoor verloor Verstappen tijd aan het begin van de sessie.

Dat het nieuwe circuit van Miami verraderlijk was voor de rijders bleek ook tijdens de tweede oefensessie want bijna constant gingen rijders in de fout, al dan niet met grote gevolgen. Meestal bleven ze beperkt maar bij Carlos Sainz ging het opnieuw goed mis.

Voor het zoveelste raceweekend dit seizoen crashte de Spanjaard in zijn Ferrari. Geen goed begin van het raceweekend voor Carlos Sainz die daardoor steeds nadrukkelijker in de nummer 2-rol bij Ferrari terechtkomt.

Door de crash kregen we even een onderbreking van de oefensessie met een rode vlag. Voor de fans viel er echter ook naast het circuit heel wat te zien en te beleven.

Met nog zo‘n twintig minuten op de klok leek Max Verstappen na het wisselen van de versnellingsbak eindelijk op de baan te kunnen komen maar het liep meteen mis voor Verstappen. Rechts achteraan leek de rem van Verstappen zijn Red Bull F1-bolide in brand te staan, de wereldkampioen keerde dan ook onmiddellijk terug naar de pits en zijn sessie zat erop.

Ongeveer tien minuten voor het einde van de sessie kregen we opnieuw een rode vlag, deze keer nadat Nicholas Latifi zijn Williams F1-bolide met een probleem langs de kant parkeerde.

Doorheen de tweede oefensessie zagen we net als tijdens de eerste oefensessie rijders constant in de fout gaan, niet verwonderlijk op een volledig nieuw circuit. Zoveel mogelijk rondjes rijden is de boodschap en op dat vlak heeft Max Verstappen dus een nadeel. Teamgenoot Sergio Perez trachtte wel voluit te gaan maar ook de Mexicaan ging daarbij meermaals in de fout.

Uiteindelijk was het George Russell die voor een verrassing zorgde door de snelste tijd te rijden. Na een sterke eerste oefensessie reed Russell in de tweede oefensessie de snelste tijd. WK-leider Charles Leclerc volgde in de Ferrari op zo‘n tiende van een seconde.

1 George Russell Mercedes 1:29.938s 17

2 Charles Leclerc Ferrari 1:30.044s + 0.106s 20

3 Sergio Pérez Red Bull 1:30.150s + 0.212s 18

4 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.179s + 0.241s 17

5 Fernando Alonso Alpine 1:30.372s + 0.434s 19

6 Lando Norris McLaren 1:30.535s + 0.597s 19

7 Pierre Gasly AlphaTauri 1:30.547s + 0.609s 19

8 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:30.860s + 0.922s 23

9 Esteban Ocon Alpine 1:30.861s + 0.923s 19

10 Kevin Magnussen Haas 1:30.921s + 0.983s 18

11 Carlos Sainz Ferrari 1:30.964s + 1.026s 9

12 Daniel Ricciardo McLaren 1:31.208s + 1.270s 22

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:31.260s + 1.322s 22

14 Sebastian Vettel Aston Martin 1:31.393s + 1.455s 22

15 Mick Schumacher Haas 1:31.587s + 1.649s 20

16 Lance Stroll Aston Martin 1:31.631s + 1.693s 22

17 Alexander Albon Williams 1:31.710s + 1.772s 21

18 Nicholas Latifi Williams 1:32.913s + 2.975s 14

19 Max Verstappen Red Bull 1

20 Valtteri Bottas Alfa Romeo 0

