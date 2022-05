Alexander Blessin stunt met Genoa tegen Juventus met twee doelpunten in absolute slotfase, redding is nog mogelijk

Het leek er lang op dat Genoa een pijnlijke nederlaag zou lijden en daardoor uitgeteld zou zijn in de strijd om het behoud, maar in minuut 87 en minuut 96 wiste Genoa de openingstreffer van Paulo Dybala uit: 2-1. De strijd om het behoud wordt nog razend spannend voor Genoa en de andere staartploegen. Rode lantaarn Venezia is uitgeteld met 22 punten, Cagliari en Genoa tellen 28 punten en degraderen op dit moment ook rechtstreeks. Salernitana heeft één puntje meer.

Juventus blijft vierde in de stand op één punt van Napoli, dat wel nog een wedstrijd meer te spelen heeft. Teleurstellend seizoen voor de Oude Dame.

Lecce en Cremonese hebben zich vrijdag op de 38e en laatste speeldag in de Serie B verzekerd van promotie naar de Serie A. Lecce is kampioen na de 1-0 zege tegen Pordenone, Cremonese eindigt als tweede na een 1-2 overwinning bij Como.

Monza mist zo de kans op directe promotie. De club van sterke man Silvio Berlusconi had voldoende aan een overwinning, maar verloor met 1-0 bij Perugia. Monza gaat zo naar de barrages, waarin zes teams strijden voor het derde en laatste promotiebewijs. Naast Monza spelen ook Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento en Perugia die play-offs.

Voor Lecce is het een terugkeer op het hoogste niveau na twee seizoenen in tweede klasse. Cremonese speelde voor het laatst in de Serie A in het seizoen 1995-1996.