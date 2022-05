Zondag is het exact 40 jaar geleden dat Circuit Zolder de zwartste dag uit zijn bestaan beleefde. De Canadees Gilles Villeneuve, oogappel van Enzo Ferrari en nog altijd favoriet van miljoenen ferraristi, kwam om het leven in de bocht die nu zijn naam draagt. Met vijf Limburgse ooggetuigen keren we terug naar de dag des onheils.