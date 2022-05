Axel Merckx veilt regenboogtrui Eddy voor onderzoek naar zeldzame ziekte van dochter, Philippe Gilbert biedt meteen 10.000 euro

De familie Merckx verloot een oud wielershirt van Eddy Merckx en een Ineos-shirt van Tao Geoghegan Hart voor het goede doel. Bij Athina, de dochter van Axel en kleindochter van Eddy Merckx, werd in 2019 een tumor in de knie ontdekt en later een zeldzame ziekte vastgesteld. Ze vecht er nog steeds tegen en papa Merckx vraagt nu financiële steun voor meer onderzoek naar geneesmiddelen. Het doel: 10.000 dollar ophalen voor de Canadese Desmoid Tumour Foundation. En Philippe Gilbert wil dat bedrag in één keer neertellen.