Fred Eerdekens toont exclusieve kunstwerken in Japanse Tuin tijdens Kunstennacht

Hasselt

Drie gloednieuwe werken van beeldend kunstenaar Fred Eerdekens pronken tijdelijk in de Japanse Tuin in Hasselt. Aanleiding is Kunstennacht dat doorgaat op donderdag 12 mei. 50 verschillende locaties zetten hun deuren open om bezoekers artistiek te verwennen. De Japanse Tuin houdt haar deuren die dag dus ook langer open. Volgens kunstenaar Fred Eerdekens is de Japanse Tuin de ideale locatie om zijn nieuwe werken te tonen aan het publiek.