Little Waves in Genk is opener van het festivalseizoen. — © TV Limburg

Genk

In Genk kan je morgen terug naar Little Waves. Na 3 jaar staan er in C-Mine opnieuw singer-songwriters en indiebands op het podium. Het festival presenteert een mix van gevestigde namen zoals Villagers of Marble Sounds met jong talent als Meau en ILA.