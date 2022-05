‘Emoji-reacties’, grotere bestanden en groepsgespreken: Whatsapp introduceert nieuwigheden

Enkele nieuwigheden in de populaire berichtenapp Whatsapp: sinds vrijdag kunnen gebruikers grotere bestanden – tot 2 gigabyte, vroeger was dat beperkt tot 100 megabyte – versturen. Nog nieuw: emojireacties op berichten en grotere groepsgespreken.

Je kan dus nu op berichten reageren met een duim, een hartje, een lachende smiley, wenende smiley en twee handjes bij elkaar. Laatstgenoemde wordt vaak verward met ‘bidden’, maar eigenlijk betekent die ‘dankuwel’. “We blijven inzetten op deze functie door op een later tijdstip nog extra ‘reacties’ toe te voegen”, klinkt het in een blogpost.Zeker voor groepsgespreken is deze nieuwe functie nuttig. Wie vroeger een goeie mop in een groepsgesprek maakte, werd getrakteerd op ettelijke ‘haha’s’ en evenveel notificaties. Met zulke emoji-reacties moeten groepsgespreken ietwat meer overzichtelijk blijven.

Grotere bestanden doorsturen via Whatsapp

Ook verhoogt Meta – voorheen FaceBook Inc. en eigenaar van Whatsapp – de grootte van bestanden die je kan doorsturen via Whatsapp. Vroeger was dat beperkt tot bestanden van 100 megabyte, nu kan je bestanden tot 2 gigabyte versturen. Nog nieuw: nog grotere groepsgespreken. Voorheen waren groepsgesprekken beperkt tot 256 deelnemers, nu werd die limiet verhoogd naar 512.

Whatsapp laat weten deze nieuwe functies “stapsgewijs” mondiaal uit te rollen. Een kleine steekproef op onze redactie leert dat sommige gebruikers al emojireacties hebben. De bestandslimiet was vrijdagavond echter nog beperkt. Een groepsgesprek met meer dan 256 durfde niemand aan.