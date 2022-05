Bree

Vanaf 1 juli staakt de Kim Clijsters Academy in Bree alle activiteiten. De tennisclub van de gewezen nummer één van de wereld is al enkele jaren te verlieslatend. De jaarlijkse verliezen liepen op tot 300 à 400.000 euro. De financiële problemen, de coronacrisis en de verhuis van Kim Clijsters naar de Verenigde Staten zijn de boosdoeners, klinkt het in een persbericht.