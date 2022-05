Charles Leclerc (Ferrari) snelste tijdens eerste oefensessie GP van Miami, George Russell verrast met tweede tijd voor Mercedes

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de allereerste oefensessie op het gloednieuwe F1-circuit van Miami gingen de rijders meteen de limieten van de wagen en het circuit opzoeken. Het leidde meteen tot heel wat wagens op de baan en drukte in de pitlane.

De teams en rijders hebben zich uitgebreid voorbereid op het nieuwe en verraderlijke circuit van Miami. Maar het echte werk is nog altijd iets anders en heel wat rijders gingen dan ook in de fout. Max Verstappen raakte zelfs even de muur maar hij kon zonder ernstige schade verder rijden.

Iets voorbij halverwege de sessie waren die gevolgen er wel. Valtteri Bottas verloor de controle over zijn Alfa Romeo F1-bolide en ging in de muur. Vanwege de aanzienlijke schade kregen we even een rode vlag.

Geen ideale start voor Bottas maar de fans in Miami kregen wel de unieke kans om een F1-bolide van zeer dichtbij te bewonderen.

Met nog vijftien minuten te gaan ging het licht opnieuw op groen en even later was het Max Verstappen die de snelste tijd op zijn naam zette. Tot dan was het vooral Ferrari dat helemaal bovenaan terug te vinden was.

Uiteindelijk was het toch Charles Leclerc die in de Ferrari de snelste tijd liet noteren, voor een verrassend sterke George Russell in de Mercedes en Max Verstappen die de derde tijd reed.

01 Charles Leclerc Ferrari 1:31.098 26

02 George Russell Mercedes 1:31.169 23

03 Max Verstappen Red Bull 1:31.277 14

04 Sergio Perez Red Bull 1:31.301 22

05 Pierre Gasly AlphaTauri 1:31.498 27

06 Carlos Sainz Ferrari 1:31.528 25

07 Alex Albon Williams 1:31.854 20

08 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.956 23

09 Kevin Magnussen Haas 1:32.559 20

10 Daniel Ricciardo McLaren 1:32.592 21

11 Lando Norris McLaren 1:32.615 26

12 Fernando Alonso Alpine 1:32.884 31

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.020 23

14 Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.024 24

15 Esteban Ocon Alpine 1:33.417 27

16 Lance Stroll Aston Martin 1:33.576 23

17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.773 13

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:34.043 27

19 Mick Schumacher Haas 1:34.945 20

20 Nicholas Latifi Williams 1:35.637 27

